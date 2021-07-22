e-Devlet'te yeni uygulama! Kullanıma açıldı...

EN ÇOK İNGİLİZCEYE ÇEVRİLMİŞ SABIKA KAYDI ALINDI



Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bugüne kadar 675 bin 751 İngilizce, 88 bin 318 Almanca, 42 bin 260 Fransızca, 10 bin 323 İtalyanca, 12 bin 612 İspanyolca, 12 bin 228 Flemenkçe, 7 bin 612 Portekizce ve bin 704 Danca olmak üzere toplam 850 bin 808 yabancı dile çevrilmiş sabıka kaydı alındı.