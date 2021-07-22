Şevket Sabancı kimdir, kaç yaşında öldü? Şevket Sabancı nereli ve kaç yaşındaydı? İşte hayat hikayesi...
Şevket Sabancı kimdir, neden öldü? Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu olan Şevket Sabancı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olan Şevket Sabancı'nın ölüm haberinin ardından hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Şevket Sabancı kimdir, neden öldü? Şevket Sabancı nereli ve kaç yaşındaydı? İşte Şevket Sabancı'nın hayat hikayesi...
Şebket Sabancı kimdir? Sabahcı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı, hayata gözlerini yumdu. Sabancı'nın ölüm haberinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Şevket Sabancı kimdir, kaç yaşında öldü? Şevket Sabancı nereli ve kaç yaşındaydı? İşte Şevket Sabancı hakkında merak edilenler...
İş insanı Şevket Sabancı 85 yaşında hayata veda etti.
ŞEVKET SABANCI KİMDİR?
Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olan Şevket Sabancı, 1936 yılında Kayseri'de doğdu. Şevket Sabancı, yüksek öğrenimini İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisi olarak tamamlamıştır.
İşte hayatına dair bilgiler;
Tekstil şirketlerinde çeşitli üst düzey görevler aldıktan sonra, 1980 yılından itibaren Sabancı Topluluğu'nu yurtdışında temsil eden Şevket Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de yürütmüştür.
1961 yılında Hayırlı Zerrin Sapmaz ile evlenen Şevket Sabancı'nın Sadıka, Emine ve Ali adlı üç çocuğu olmuştur.
Sabancı Vakfı ve Sabancı Holding kurucuları arasında yer alan Şevket Sabancı, Sabancı Holding yönetim kurulu başkan vekilliği yapmıştır. 2000 yılında Sabancı Holding'teki ortaklığını devam ettirmek kaydıyla ayrılıp kızı Emine Sabancı Kamışlı ile birlikte Esas Holding'i kurmuştur.
10 yılda 6 milyar TL ciro yapan şirket, havacılık, gıda, perakende, gayrimenkul, eğlence ve sağlık sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Pegasus Havayolları'nın sahibi olan şirket, kendi alanında Southwest Airlines stratejisini Türk sivil havacılığına uygun hale getirmeye çalışarak büyüme stratejisi izlemektedir. Bugün Esas Holding özel sermaye fonu tipi bir yatırım stratejisi izlemektedir. Yatırımlarından bazıları MAC Sportif A.Ş, UN-Ro Ro Gemi işletmeleri, Ayyakabı Dünyası ve Esas Gayrimenkul'dür.
SERVETİ
Şevket Sabancı, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 900 milyon dolarlık servetiyle 33. sırada yer almaktadır.
Şevket Sabancı, Ekonomist Dergisi'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk Aile" listesinde 7-8 milyar dolar servetiyle 2. sırada yer almıştır.
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