Şevket Sabancı kimdir, kaç yaşında öldü? Şevket Sabancı nereli ve kaç yaşındaydı? İşte hayat hikayesi...

Tekstil şirketlerinde çeşitli üst düzey görevler aldıktan sonra, 1980 yılından itibaren Sabancı Topluluğu'nu yurtdışında temsil eden Şevket Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de yürütmüştür.

1961 yılında Hayırlı Zerrin Sapmaz ile evlenen Şevket Sabancı'nın Sadıka, Emine ve Ali adlı üç çocuğu olmuştur.