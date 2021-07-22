Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Güvenlik güçlerinin terörle mücaledesi hız kesmeden devam ediyor. MSB: Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3, Pençe Yıldırım bölgesinde ise bir PKK/YPG'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, huzur ve güvenliğin teminatı komandoların, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgusu yapıldı