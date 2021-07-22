CHP'li Çanakkale Belediyesi çöpleri toplamak yerine vatandaşlara hakaret etti: 'Medeniyetsizlikle' suçladı!

TEPKİ GÖSTERDİLER

Günlerdir toplanmayan çöplerden rahatsız olan Çanakkaleliler, Belediye'nin gerekli hizmeti vermeyip üstüne bir de vatandaşlık dersi vermesine büyük tepki gösterdi. "Çöp tenekelerinden gelen kokuya mı, geceleri sivrisineklerden pencere açamadığımıza mı, yoksa terbiyeden yoksun suçlamaya mı yanalım" diyen çevre sakinleri, "Hem suçlular hem de pişkinler. Bu bölgede yeterli çöp tenekesi olmadığını ve düzenli hizmet alamadığımızı belediye ekiplerine bildirdik. Fotoğrafta da görülüyor. Çöp tenekesi ağzına kadar dolu. Belediye acaba çöp tenekeleri doluysa nereye atmamızı bekliyor? Basit bir belediyecilik hizmetini veremeyen Belediye, bize vatandaşlık dersi vermeye kalkıyor. Biz çöplerimizi boş olan çöp tenekelerine atacak kadar Çanakkale'yi seven insanlarız, peki yaz siz çöpleri zamanında toplayabilecek kadar çalışkan bir Belediye misiniz? Bize vatandaşlık dersi veren belediyeye, birileri de Belediyecilik dersi vermeli." dediler.