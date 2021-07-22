Son dakika: Şile'de denize girmek yasak mı? İstanbul Şile'de denize girmek ne zaman serbest olacak?

Son dakika... Şile'de denize girmek yasak mı? Şile'de Ayazma ve Kızılcaköy plajında denize giren 2 kişi boğularak hayatını kaybederken, 2 kişide dalgalara kapılarak kayboldu. Bu gelişmelerin ardından Şile Kaymakamlığı tarafından son dakika açıklaması geldi. Şile'de denize girmek isteyen vatandaşlar, denize girmenin yasak olup olmadığını araştırıyor. Peki, Şile'de denize girmek yasak mı? İstanbul Şile'de denize girmek ne zaman serbest olacak? İşte son gelişmeler...

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Şile'de denize girmenin ne zaman serbest olacağı henüz bilinmiyor.