Son dakika: Şile'de denize girmek yasak mı? İstanbul Şile'de denize girmek ne zaman serbest olacak?
Son dakika... Şile'de denize girmek yasaklandı mı? Şile'de denize girmek isteyen vatandaşlar için Şile Kaymakamlığı tarafından son dakika açıklaması geldi. Bu gelişmelerin ardından denize girmenin yasak olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Şile'de denize girmek yasak mı? İstanbul Şile'de denize girmek ne zaman serbest olacak? İşte haberin detayları...
Son dakika... Şile'de denize girmek yasak mı? Şile'de Ayazma ve Kızılcaköy plajında denize giren 2 kişi boğularak hayatını kaybederken, 2 kişide dalgalara kapılarak kayboldu. Bu gelişmelerin ardından Şile Kaymakamlığı tarafından son dakika açıklaması geldi. Şile'de denize girmek isteyen vatandaşlar, denize girmenin yasak olup olmadığını araştırıyor. Peki, Şile'de denize girmek yasak mı? İstanbul Şile'de denize girmek ne zaman serbest olacak? İşte son gelişmeler...
ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?
Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Şile'de denize girmenin ne zaman serbest olacağı henüz bilinmiyor.
KIZILCAKÖY PLAJINDA DA 1 KİŞİ BOĞULDU
Kızılcaköy plajında 1 kişinin de boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.
DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
Dün başlayan ve çok sayıda boğulma vakasının yaşanmasına sebep olan olumsuz hava koşulları sebebiyle Kandıra Kaymakamlığı tarafından bazı bölgelerde denize girmek yasaklanmıştı.
Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Kandıra sahillerinde olası boğulma vakalarının yaşanmasını engellemek amacıyla denize girme yasağı kaymakamlık tarafından bir gün daha uzatıldı.
Kararın ardından ilçe genelinde tüm sahillerde denize girilmesi yasaklandı.
SARIYER'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
Tehlikeli akıntıları ve dalgalı suyu nedeniyle çok sık boğulma vakalarının yaşandığı Sarıyer Gümüşdere'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Sahil hattı boyunca plajın etrafına şerit çekilirken, vatandaşlar ise deniz kenarından uzaklaştırıldı. Atlı jandarma ekibi ise, Kurban Bayramı'nın 3. günü Sarıyer'deki plajlarda denetim yaptı. Ekipler, dalgalı olması nedeniyle vatandaşlardan denize girmemelerini istedi. Cankurtaranlar da dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.
Bayram tatilini Gümüşdere plajına gelerek değerlendirmek isteyen Muhammet Yavaş, "Dalgalar çok yüksek denize girmek yasak, görüyorsun halimizi döneceğiz o yüzden" dedi.
Ailesiyle plaja gelen Nuran Karanfil ise, "Bayram için gelmiştik eşimin bir hafta izni vardı onun için geldik. Maalesef olmadı, giremedik dalgadan dolayı bekliyoruz. Birazdan geçecek dediler ama bakalım, yoksa geri döneceğiz" diye konuştu.
Plajın Cankurtaranı Samet Alpaslan ise, "Bugün rüzgar baya sert, 30 kilometreleri kadar buluyor. Pazar gününe kadar hava böyle devam edecek. O yüzden denize insanlarımızı sokamıyoruz. İnsanlarımızdan emniyet bekliyoruz, havalar güzel olunca zaten hiçbir risk yok" dedi.
ŞİLE'DEN ACI HABER GELDİ
Şile Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.
Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı. Kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşılırken, Suriyeli olduğu öğrenilen kişi hastanenin morguna kaldırıldı. Diğer 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Şile'de denize girmek yasak mı? İstanbul Şile'de denize girmek ne zaman serbest olacak?
- İl içi tayin sonuçları için kritik hafta! 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi
- A101 22 Temmuz aktüel kataloğu: Perşembe indirimleri ile A101'de sürpriz ürünler satışa çıktı! Bu hafta...
- Şevket Sabancı kimdir, kaç yaşında öldü? Şevket Sabancı nereli ve kaç yaşındaydı? İşte hayat hikayesi...
- Ticaret Bakanlığı 750 memur alımı şartları nedir? 2021 sözleşmeli muhafaza memuru başvuruları ne zaman başlıyor?
- Jandarma bekçi alımı ne zaman? 10 bin bekçi alımı için tarih açıklandı mı? Başvuru tarihi ve şartlar...
- 27. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2021 POMEM fiziki yeterlilik sınavı nasıl olacak? Sınav yerleri sorgulama!
- Bayramın son günü ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? Diyanet dini günler takvimi!
- Fındık taban fiyatı ne kadar olacak, açıklandı mı? 2021 fındık taban fiyatı belli oldu mu?
- Kargolar ne zaman açılacak? Bayramda Aras, Yurtiçi, MNG ve PTT kargo açılacak mı?
- MEBBİS il içi tayin sonuçları açıklandı mı? İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanır? Takvim belli oldu...
- Yeni sezon tarihi belli oldu! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?