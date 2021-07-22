22 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Şile'de denize girmek yasak mı? İstanbul Şile'de denize girmek ne zaman serbest olacak?

Son dakika: Şile'de denize girmek yasak mı? İstanbul Şile'de denize girmek ne zaman serbest olacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.07.2021
ABONE OL
Son dakika: Şile'de denize girmek yasak mı? İstanbul Şile'de denize girmek ne zaman serbest olacak?

Son dakika... Şile'de denize girmek yasaklandı mı? Şile'de denize girmek isteyen vatandaşlar için Şile Kaymakamlığı tarafından son dakika açıklaması geldi. Bu gelişmelerin ardından denize girmenin yasak olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Şile'de denize girmek yasak mı? İstanbul Şile'de denize girmek ne zaman serbest olacak? İşte haberin detayları...

Son dakika... Şile'de denize girmek yasak mı? Şile'de Ayazma ve Kızılcaköy plajında denize giren 2 kişi boğularak hayatını kaybederken, 2 kişide dalgalara kapılarak kayboldu. Bu gelişmelerin ardından Şile Kaymakamlığı tarafından son dakika açıklaması geldi. Şile'de denize girmek isteyen vatandaşlar, denize girmenin yasak olup olmadığını araştırıyor. Peki, Şile'de denize girmek yasak mı? İstanbul Şile'de denize girmek ne zaman serbest olacak? İşte son gelişmeler...

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Şile'de denize girmenin ne zaman serbest olacağı henüz bilinmiyor.

KIZILCAKÖY PLAJINDA DA 1 KİŞİ BOĞULDU

Kızılcaköy plajında 1 kişinin de boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Dün başlayan ve çok sayıda boğulma vakasının yaşanmasına sebep olan olumsuz hava koşulları sebebiyle Kandıra Kaymakamlığı tarafından bazı bölgelerde denize girmek yasaklanmıştı.

Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Kandıra sahillerinde olası boğulma vakalarının yaşanmasını engellemek amacıyla denize girme yasağı kaymakamlık tarafından bir gün daha uzatıldı.

Kararın ardından ilçe genelinde tüm sahillerde denize girilmesi yasaklandı.

SARIYER'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Tehlikeli akıntıları ve dalgalı suyu nedeniyle çok sık boğulma vakalarının yaşandığı Sarıyer Gümüşdere'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Sahil hattı boyunca plajın etrafına şerit çekilirken, vatandaşlar ise deniz kenarından uzaklaştırıldı. Atlı jandarma ekibi ise, Kurban Bayramı'nın 3. günü Sarıyer'deki plajlarda denetim yaptı. Ekipler, dalgalı olması nedeniyle vatandaşlardan denize girmemelerini istedi. Cankurtaranlar da dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

Bayram tatilini Gümüşdere plajına gelerek değerlendirmek isteyen Muhammet Yavaş, "Dalgalar çok yüksek denize girmek yasak, görüyorsun halimizi döneceğiz o yüzden" dedi.

Ailesiyle plaja gelen Nuran Karanfil ise, "Bayram için gelmiştik eşimin bir hafta izni vardı onun için geldik. Maalesef olmadı, giremedik dalgadan dolayı bekliyoruz. Birazdan geçecek dediler ama bakalım, yoksa geri döneceğiz" diye konuştu.

Plajın Cankurtaranı Samet Alpaslan ise, "Bugün rüzgar baya sert, 30 kilometreleri kadar buluyor. Pazar gününe kadar hava böyle devam edecek. O yüzden denize insanlarımızı sokamıyoruz. İnsanlarımızdan emniyet bekliyoruz, havalar güzel olunca zaten hiçbir risk yok" dedi.

ŞİLE'DEN ACI HABER GELDİ

Şile Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı. Kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşılırken, Suriyeli olduğu öğrenilen kişi hastanenin morguna kaldırıldı. Diğer 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA