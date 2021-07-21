Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 21 Temmuz Çarşamba vaka tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun.'' ifadelerini kullandı.