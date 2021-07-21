Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 21 Temmuz Çarşamba vaka tablosu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Kovid-19 pandemisiyle ilgili verdiği mücadeleyi göstereni günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun.'' ifadelerini kullandı.
Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/qQRGAcTxWb— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 21, 2021
Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.
20 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
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