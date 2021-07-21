21 Temmuz 2021, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 21 Temmuz Çarşamba vaka tablosu

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Giriş Tarihi: 21.07.2021 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 21 Temmuz Çarşamba vaka tablosu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Kovid-19 pandemisiyle ilgili verdiği mücadeleyi göstereni günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'da son durum! KOVİD-19'DA SON DURUM!

20 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

19 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

18 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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