Mehmetçik saldırıya anında karşılık verdi! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin bir havan saldırısı gerçekleştirdiği ve bu saldırıya Mehmetçik'in karşılık vermesi sonucu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.