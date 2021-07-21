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Mehmetçik saldırıya anında karşılık verdi! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.07.2021 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Barış Pınarı Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin havan saldırısı sonrasında teröristlere karşılık verildiği ve Mehmetçik'in 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin bir havan saldırısı gerçekleştirdiği ve bu saldırıya Mehmetçik'in karşılık vermesi sonucu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TERÖRİSTLERİN SALDIRISINA KARŞILIK VERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere kara ateş destek vasıtalarımız ile karşılık verildi."

5 PKK'LI ETKİSİZ

"Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçik, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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