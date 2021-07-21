Seçim öncesi vaatlerinden çok uzak! Vatandaşlar isyan etti: CHP'li ABB'den zam üstüne zam

ANKARALILAR ZAMLARA TEPKİLİ

İLHAN MEHTAP: "Şimdiye kadar ücretsizdi neden ücretli oldu? Kendi ilimde doğaya parayla mı gireceğiz? Ne kadar saçma…"

PAKİZE DURSUN GÜNDOĞDU: "Memleketin bir Soğuksu Parkı vardı, onu da paralı yaptınız. Doğa da hava da paralı artık. Her şey gerçekten çok güzel.."

SİBEL BURAK: "Bu ne saçmalık ya? Ben diğer illerde park girişlerinde alınan ücrete kızıyordum, benim memleketimde de oldu aynısı…"

BORAY GÖKTAŞ: "1987 veya 1988 yıllarında da ücretli idi… Araç ve araç içinde kaç kişi var ise ücret alınırdı tabi ki yayalardan da ücret alınıyordu, şimdi yine başladılar, yani şimdi soruyorum Milli Park'ta o kadar çalışan görevli var, o kadar müşterisi var yani bu ücret alımı neye göre yapılacak bir detay haber verirseniz iyi olur.."