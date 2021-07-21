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Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

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Giriş Tarihi: 21.07.2021 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021
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Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ile Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Caferoviç görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

RUHANİ İLE GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili ilişkiler ve bölgesel bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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