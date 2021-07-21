Kargu'dan bir ilk! Geleceğe damgasını vuracak

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Türk savunma sanayii olarak, kabiliyetlerimizle dünyaya açılmaya devam ediyoruz. Milli gururumuz Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU, ilk ihracat başarısına ulaştı. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

"KARGU İHRACATI İÇİN BAŞKA ÜLKELERLE DE GÖRÜŞÜYORUZ"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de Türkiye'nin en büyük mühendislik gruplarından biri olarak, milli imkanlarla geliştirilen Kargu'nun ihracından duydukları mutluluğa değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'un ana yüklenicisi olan şirketimiz, askeri deniz platformlarında elde ettiği ihracat başarısını, taktik mini İHA'larla taçlandırmıştır. Kargu'ların ihracatına yönelik başka ülkelerle de görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Türkiye'nin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesine katkılar sunmaya ve ülkemizin 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."