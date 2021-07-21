Türk Yıldızları KKTC'de göğsümüzü kabarttı

GÖKYÜZÜNE İMZA ATTILAR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Yıldızları'nın KKTC'deki Barış ve Özgürlük Bayramı gösteri uçuşundan görüntüler paylaştı.

Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, F-16'ların yanı sıra Türk Yıldızları tarafından Barış ve Özgürlük Bayramı gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirildiği bildirildi.

Kıbrıs Barış Harekâtı ile "KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47'nci Yıl Dönümü" etkinlikleri kapsamında, F-16'larımızın yanı sıra @TurkYildizlari tarafından KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirildi. pic.twitter.com/LyZeJLxnty — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 21, 2021

Paylaşımda, uçakların gökyüzünde ay yıldız çizdiği anlara da yer verildi.