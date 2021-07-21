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Türk Yıldızları KKTC'de göğsümüzü kabarttı

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Giriş Tarihi: 21.07.2021 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021
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Türk Yıldızları KKTC'de göğsümüzü kabarttı

Türk Yıldızları, 20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramının 47'incı yılı kutlamalarında, gökyüzüne ay yıldız çizdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Yıldızları'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Barış ve Özgürlük Bayramı gösteri uçuşundan kareler paylaştı. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, uçakların semada ay yıldız çizdiği anlara yer aldı.

Türk Yıldızları, 20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramının 47'incı yılı kutlamaları çerçevesinde, semaya ay yıldızı kazıdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi.

Kıbrıs Barış Harekatının 47. yıl dönümünde düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, üst düzey askeri erkan, bakanlar, konuk bakanlar, iki ülkeden siyasi parti başkanları, milletvekilleri, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının ardından halk dansları gösterisiyle devam eden törende resmi geçit düzenlendi.

Sonrasında Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları da gösteri yaptı. Lefkoşa semalarına ay yıldız çizen Türk yıldızları, gönülleri fethetti.

GÖKYÜZÜNE İMZA ATTILAR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Yıldızları'nın KKTC'deki Barış ve Özgürlük Bayramı gösteri uçuşundan görüntüler paylaştı.

Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, F-16'ların yanı sıra Türk Yıldızları tarafından Barış ve Özgürlük Bayramı gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirildiği bildirildi.

Paylaşımda, uçakların gökyüzünde ay yıldız çizdiği anlara da yer verildi.

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