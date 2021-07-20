Türk F-16 uçakları Polonya semalarında uçtu
NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında Polonya'da bulunan, Türk F-16 uçakları Baltık Denizi bölgesinde ilk alarm reaksiyon görevini yerine getirdi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.
NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya'da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Baltık Denizi bölgesinde ilk alarm reaksiyon görevi icra ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya Malbork Hava Üssü'nde konuşlu iki F-16 uçağımız ilk alarm reaksiyon görevini Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra etti. Uçaklarımız verilecek görevlere daima hazır." ifadeleri kullanıldı.