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Türk F-16 uçakları Polonya semalarında uçtu

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Giriş Tarihi: 20.07.2021 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021
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Türk F-16 uçakları Polonya semalarında uçtu

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında Polonya'da bulunan, Türk F-16 uçakları Baltık Denizi bölgesinde ilk alarm reaksiyon görevini yerine getirdi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya'da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Baltık Denizi bölgesinde ilk alarm reaksiyon görevi icra ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya Malbork Hava Üssü'nde konuşlu iki F-16 uçağımız ilk alarm reaksiyon görevini Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra etti. Uçaklarımız verilecek görevlere daima hazır." ifadeleri kullanıldı.

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