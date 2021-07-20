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Son dakika: Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kınama! Terör örgütünün uzantısıyla görüştüler

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Giriş Tarihi: 20.07.2021 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021
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Son dakika: Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kınama! Terör örgütünün uzantısıyla görüştüler

Son dakika haberine göre Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' mensupları ile görüşmesi hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Bilgiç, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' mensupları ile görüşmesini kınıyoruz. Fransa'nın tüm çağrılarımıza rağmen bölücü gündeme sahip bu eli kanlı terör örgütü ve uzantılarıyla sürdürmekte olduğu ilişki, Türkiye'nin milli güvenliği, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması çabalarına zarar vermektedir" dedi.



Bilgiç, Türkiye'nin terör örgütü ve uzantılarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, "Söz konusu örgütün son dönemde, örgüte katılmayı reddeden gençlerin barışçı gösterilerini kanlı şekilde bastırması, Afrin Hastanesi gibi sivil hedefleri bombalaması, çocuklar dahil Suriyeli sivillere saldırması, tutukluları işkenceyle öldürmesi gerçeklerini de Fransız ve uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz. Türkiye'nin bu terör örgütü ve uzantılarıyla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha tekrarlıyoruz" ifadesini kullandı.


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