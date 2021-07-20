21 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti'den CHP'ye engel! Millet İttifakı'nda yüksek gerilim

İYİ Parti'den CHP'ye engel! Millet İttifakı'nda yüksek gerilim

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2021 23:23
Güncelleme:20.07.2021 23:23
Millet İttifakı'nın üyeleri CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ile İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan arasında sosyal medyada "mülteci" tartışması çıktı. Türkkan'ın "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar... Yol geçen hanı mı burası?" Paylaşımına Cihangir İslam, "altına 'Makedonyalı Lütfü" diye bir imza atmalıydınız." yanıtını verdi. Tartışma, ittifakın ne kadar kırılgan bir zemine oturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eski genel başkandan Akşener'i kızdıracak sözler
Eski genel başkandan Akşener'i kızdıracak sözler
Dışişleri'nden AB'ye 'Kıbrıs' tepkisi
Dışişleri'nden AB'ye 'Kıbrıs' tepkisi
İYİ Parti'den CHP'ye engel!
İYİ Parti'den CHP'ye engel!
Başkan Erdoğan KKTC'de gençlerle bir araya geldi
Başkan Erdoğan KKTC'de gençlerle bir araya geldi
İstanbul havadan denetlendi!
İstanbul havadan denetlendi!
Mehmetçik bayramda görev başında
Mehmetçik bayramda görev başında
Başkan Erdoğan onuruna verilen yemeğe katıldı!
Başkan Erdoğan onuruna verilen yemeğe katıldı!
Türkiye'den Fransa'ya kınama!
Türkiye'den Fransa'ya kınama!
Başkan Erdoğan: Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor
Başkan Erdoğan: Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor
Teröristlere ağır darbe!
Teröristlere ağır darbe!
Barış pınarı bölgesinde bayram sevinci
Barış pınarı bölgesinde bayram sevinci
İki doz aşı arası neden 3 haftaya çekildi?
İki doz aşı arası neden 3 haftaya çekildi?
Daha Fazla Video Göster