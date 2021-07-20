21 Temmuz 2021, Çarşamba
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İYİ Parti'den CHP'ye engel! Millet İttifakı'nda yüksek gerilim
Millet İttifakı'nın üyeleri CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ile İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan arasında sosyal medyada "mülteci" tartışması çıktı. Türkkan'ın "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar... Yol geçen hanı mı burası?" Paylaşımına Cihangir İslam, "altına 'Makedonyalı Lütfü" diye bir imza atmalıydınız." yanıtını verdi. Tartışma, ittifakın ne kadar kırılgan bir zemine oturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.