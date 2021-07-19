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Son dakika | Aydın'da korkutan deprem! AFAD-Kandilli son depremler

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Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
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Son dakika | Aydın'da korkutan deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Son dakika | AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 16.13'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Efeler ilçesi ve Aydın’ın doğu ilçelerinde hissedilirken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, yerin 10.68 kilometre derinliğinde saat 16.13'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem Efeler ilçesi ve Aydın'ın doğu ilçelerinde hissedilirken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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