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Türkiye aşılamada gaza bastı: 1 haftada 5 milyon 557 bin aşı uygulandı

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Giriş Tarihi: 18.07.2021 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021
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Türkiye aşılamada gaza bastı: 1 haftada 5 milyon 557 bin aşı uygulandı

Son dakika haberi... Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 557 bin 815 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 18 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 63 milyon 310 bin 307 oldu.

Kovid-19'la mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 557 bin 815 aşı yapıldı.

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