Arefe Günü berber ve kuaförler açık mı? 19 Temmuz yarın berberler çalışıyor mu?
Arefe Günü berber ve kuaförler açık mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayram hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arafe gününde berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini merak edip araştırmaya başladı. Bu sene Kurban Bayramı 20 Temmuz- 23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatleri merak ediliyor. İşte Arefe Günü berber ve kuaförler açık mı? 19 Temmuz yarın berberler çalışıyor mu?
Arefe Günü berber ve kuaförler açık mı? 19 Temmuz yarın berberler çalışıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı öncesinde veya bayram süresince kuaför veya berberlere gidecek olan kişiler çalışma saatlerini araştırmaya başladı. İşte, Arefe Günü berber ve kuaförler açık mı? 19 Temmuz yarın berberler çalışıyor mu?
AREFE GÜNÜ KUAFÖR VE BERBERLER ÇALIŞIYOR MU 2021?
Kuaföre ve berberler Arefe günü yani 19 Temmuz Pazartesi vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Koronavirüs salgının nedeniyle kısıtlı sayıda müşterinin alındığı dükkanlara gelinmeden önce mutlaka randevu alınması gerekiyor.
KURBAN BAYRAMI'NDA KUAFÖR VE BERBERLER AÇIK MI 2021?
Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başlayacak. Arefe ise 19 Temmuz günü idrak edilecek. Kuaföre ve berberler, Kurban Bayramının resmi tatil olması dolayısıyla 20-21-22-23 Temmuz 2021 tarihlerinde kapalı olacağı düşünülüyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
AREFE GÜNÜ RESMİ DAİRELER AÇIK MI?
Milyonların beklediği bayram tatili açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cuumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yapmıştı.
AREFE GÜNÜ DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?
Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 19 Temmuz'un da yarım gün olmasıyla birçok kurum yarım gün çalışmış olacak.
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- Arefe Günü berber ve kuaförler açık mı? 19 Temmuz yarın berberler çalışıyor mu?
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