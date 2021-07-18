Arefe Günü berber ve kuaförler açık mı? 19 Temmuz yarın berberler çalışıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı öncesinde veya bayram süresince kuaför veya berberlere gidecek olan kişiler çalışma saatlerini araştırmaya başladı. İşte, Arefe Günü berber ve kuaförler açık mı? 19 Temmuz yarın berberler çalışıyor mu?

AREFE GÜNÜ KUAFÖR VE BERBERLER ÇALIŞIYOR MU 2021?

Kuaföre ve berberler Arefe günü yani 19 Temmuz Pazartesi vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Koronavirüs salgının nedeniyle kısıtlı sayıda müşterinin alındığı dükkanlara gelinmeden önce mutlaka randevu alınması gerekiyor.