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Kargolar yarın çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo arefe günü açık mı, kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2021
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Kargolar yarın çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo arefe günü açık mı, kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

Kargolar yarın çalışıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Arefe günü yarın idrak edilecek. İnternetten alışveriş yapan veya şehirler arası gönderisi olanlar yarın kargoların çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. İşte, Kargolar yarın çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo arefe günü açık mı, kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

Kargolar yarın çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo arefe günü açık mı, kapalı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere bayramlarda resmi tatil ilan ediliyor ve bazı kurumlar hizmetlerine ara veriyor. Hal böyle olunca kargo gönderimi veya alımı yapacak vatandaşlar çalışma saatlerini yakından takip ediyor. İşte, Kargolar yarın çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo arefe günü açık mı, kapalı mı?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR VE PTT ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak. Dolayısıyla arefe günü tam gün çalışan kişiler, yarım günlük mesai ücreti alma hakkına sahiptir. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor.

Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak kargolar, arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

PTT KARGO KURBAN BAYRAMI'NDA ÇALIŞACAK MI?

PTT Kargo, Arife günü yarım gün yani saat 09:00 ile 12:30 arası hizmet verecek. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek. PTT şubeleri ve kuryeleri Kurban Bayramı'nda hizmet veremeyecek.

YURTİÇİ KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir.

MNG KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

MNG Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir.

SÜRAT KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

Sürat Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir.

ARAS KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

Aras Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir.

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