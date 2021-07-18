Kargolar yarın çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo arefe günü açık mı, kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

Kargolar yarın çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo arefe günü açık mı, kapalı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere bayramlarda resmi tatil ilan ediliyor ve bazı kurumlar hizmetlerine ara veriyor. Hal böyle olunca kargo gönderimi veya alımı yapacak vatandaşlar çalışma saatlerini yakından takip ediyor. İşte, Kargolar yarın çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo arefe günü açık mı, kapalı mı?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR VE PTT ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak. Dolayısıyla arefe günü tam gün çalışan kişiler, yarım günlük mesai ücreti alma hakkına sahiptir. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor.