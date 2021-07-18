Arefe Günü marketler açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz'da A101, BİM, ŞOK ve Migros çalışacak mı?
Arefe Günü marketler açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 19 Temmuz Pazartesi günü öğleden sonra başlayıp 23 Temmuz Cuma günü sona erecek olan resmi tatil, pek çok kurum ve kuruluş için tatil anlamına gelecek. İşte, Arefe Günü marketler açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz'da A101, BİM, ŞOK ve Migros çalışacak mı?
Arefe Günü marketler açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz'da A101, BİM, ŞOK ve Migros çalışacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla 4,5 gün resmi tatile girilecek olması, bayramda marketler çalışıyor mu sorusunu akıllara getirdi. Bayramda marketlerin açık olup olmadığı konusunun gündeme gelmesinin bir diğer nedeni ise geçtiğimiz aylarda uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı oldu.
YARIN A101, MİGROS, ŞOK, BİM AÇIK MI? A101, MİGROS, ŞOK, BİM ARİFE 19-20 TEMMUZ ÇALIŞMA SAATLERİ
A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin yarın açık olması bekleniyor. Marketler genelde 09.00 ila 21.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet veriyor.
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?
Bayramda herhangi bir yasak olmadığı için marketler normal çalışma planına devam edecek.
MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
A101 çalışma saatleri: 08.30 / 09.00 - 21.00
BİM çalışma saatleri: 09.00 - 21.00
ŞOK çalışma saatleri: 09.00 - 21.00
MİGROS çalışma saatleri: 08.30 / 09.00 - 21.00
Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubelere göre farklılık gösterebilir.
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