Arefe Günü marketler açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz'da A101, BİM, ŞOK ve Migros çalışacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla 4,5 gün resmi tatile girilecek olması, bayramda marketler çalışıyor mu sorusunu akıllara getirdi. Bayramda marketlerin açık olup olmadığı konusunun gündeme gelmesinin bir diğer nedeni ise geçtiğimiz aylarda uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı oldu.

YARIN A101, MİGROS, ŞOK, BİM AÇIK MI? A101, MİGROS, ŞOK, BİM ARİFE 19-20 TEMMUZ ÇALIŞMA SAATLERİ

A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin yarın açık olması bekleniyor. Marketler genelde 09.00 ila 21.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet veriyor.