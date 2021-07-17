Terör örgütünden kaçış sürüyor! 5 PKK'lı terörist teslim oldu
GÜNDEM ahaber.com.tr
İçişleri Bakanlığı, 5 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 107'ye yükseldi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
TESLİM OLANLARIN SAYISI 107'YE YÜKSELDİ
Teslim olan örgüt mensuplarının 2009-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak, İran ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 107'ye yükseldi.