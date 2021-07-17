Son dakika: İdlib'de sivillere saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre, rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib’de bulunan masum siviller hedef alındı, 4 sivil hayatını kaybederken 4 masum sivil de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, "Belirlenen hedefler derhâl kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir" açıklamasını yaptı.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:
Rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib'de bulunan masum siviller hedef alınmış, 4 sivil hayatını kaybederken 4 masum sivil de yaralanmıştır. Belirlenen hedefler derhâl kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir.