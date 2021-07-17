17 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İdlib'de sivillere saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: İdlib'de sivillere saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.07.2021 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021
ABONE OL
Son dakika: İdlib'de sivillere saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib’de bulunan masum siviller hedef alındı, 4 sivil hayatını kaybederken 4 masum sivil de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, "Belirlenen hedefler derhâl kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir" açıklamasını yaptı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:

Rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib'de bulunan masum siviller hedef alınmış, 4 sivil hayatını kaybederken 4 masum sivil de yaralanmıştır. Belirlenen hedefler derhâl kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA