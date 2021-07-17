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Baykar heyecanlandıran duyuruyu yaptı: 20 Temmuz'u bekleyin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.07.2021
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Baykar heyecanlandıran duyuruyu yaptı: 20 Temmuz'u bekleyin

Dünyanın gıpta ile takip ettiği İHA ve SİHA'ları yapan Baykar'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin...'' denildi.

Dünyada büyük yankı uyandıran Türk SİHA'larını yapan Baykar'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin...'' denildi.


Baykar heyecanlandıran duyuruyu yaptı BAYKAR HEYECANLANDIRAN DUYURUYU YAPTI

Paylaşımda ayrıca, 'Bayram hediyesi'ne ilişkin merak uyandıran detayların olduğu video yer aldı.

Videodaki görüntülerin insansız savaş uçağı olduğu tahmin ediliyor.

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