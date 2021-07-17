Canlı müzik kısıtlaması kalkacak mı? Kız Kulesi ve Galata Kulesi'ne ilişkin yeni karar!

GALATA KULESİ

Galata Kulesindeki fiyatlama konusunda eksik bilgilendirme olduğunu söyleyen Ersoy, "Kapı fiyatlarımız yabancı ziyaretçiler için aslında. Çünkü biz vatandaşlarımız için müze kart uygulamasını başlattık. Bütün müzelerimizin kapısından 60 liraya alarak bakanlığımızın bünyesinde olan Türkiye genelindeki 321 müzeye 1 yıl boyunca 2'şer kere olmak kaydıyla sınırsız giriş hakkınız var." ifadesini kullandı.

Ersoy, Turizm Teşvik Kanununda belediyelerin herhangi bir yetkisinin alınmadığını hatırlatarak, "Hatta o olmazsa olmaz diyerek korunuyor ama deniliyor ki ilave olarak bakanlık belgesi de almanız gerek. Çünkü sınıflandırma ve kalitenin belli bir seviyeye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetlemesi şart. Burada ilave bir belge getiriyoruz, mevcut haklara kesinlikle dokunmuyoruz." diye konuştu.