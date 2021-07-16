Son dakika: Seçim düzenlemesinde kritik detay masada! İttifaklarda baraj için 2 formül





İTTİFAK İÇİ BARAJ

MHP, seçimlerde Türkiye barajının yüzde 5'e indirilmesine sıcak baktı ancak ittifak içi baraj getirilmesini önerdi. AK Parti'nin teklifinde bu yoktu ancak MHP'den gelen istek üzerine çalışma yapılıyor. Bu konuda da alternatifli bir çalışma yapıyor. Bunlardan biri ittifak içi 2 olması. Diğeri ise ittifaka katılan parti sayısı arttıkça ittifak içi barajında da yükselmesi.

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