Kılıçdaroğlu’nun yeğeni bankamatik memuru çıktı! Çalışmadan maaş alıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeğeni Rojda Karadaş'ın Beşiktaş Belediyesi'nde çalışmadan maaş aldığı öne sürüldü. Karadaş'ın sözleşmeli olarak çalıştığı halde kendisine araç tahsis edildiği de iddia edildi.
Kılıçdaroğlu'nun yeğeni bankamatik memuru çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeğeni Rojda Karadaş'ın, işe gitmediği halde Beşiktaş Belediyesi'nden maaş aldığı iddia edildi.
Karadaş'ın Beşiktaş Belediyesi iştiraklerinden Beltaş A.Ş'de işçi olarak çalıştığı ve yakın zamanda Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı sözleşmeli personel statüsüne yükseltilerek özlük haklarının iyileştirildiği öne sürüldü.
Resmi kayıtlara göre, Kılıçdaroğlu'nun yeğeni Beşiktaş Belediyesi'nde defalarca işe alınıp çıkarıldı. 27 Aralık 2018 tarihinde belediyede çalışmaya başlayan Karadaş'ın, 30 Ağustos 2019'da çıkışı yapıldı.
Hemen ertesi gün 1 Eylül'de yeniden işe başlayan Karadaş'a bir yıl sonra 24 eylül 2020'de bir kez daha çıkış verildi. Karadaş, geçen yıl 25 Eylül'de ise belediye meclis kararıyla sözleşmeli personel statüsüne yükseltildi.
Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu'nun torunu Rojda Karadaş'a sözleşmeli personel olmasına rağmen araç tahsis edildiği ve Karadaş'ın üst düzey yöneticilerle gezilere katıldığı belirlendi.
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