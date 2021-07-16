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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda tanker arızası

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Giriş Tarihi: 16.07.2021 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021
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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda tanker arızası

Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı'nda arızalanan STI ELYSEES isimli 256 metrelik boş haldeki tankere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Le Havre'den Novorossiysk'ye gitmekte olan STI ELYSEES isimli 256 metrelik boş tankerin, İstanbul Boğazı Umuryeri mevkiinde makine arızası yapması üzerine gemide bulunan kılavuz kaptan tarafından demir atıldı.

Gemine müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı, Kurtarma 8 ve Kurtarma 12 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edildi.

Gemi makinesinin çalıştırılmasının ardından demir alarak römorkörler eşliğinde Boğaz geçişine devam etti.



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