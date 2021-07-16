Başkan Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geçti.

Başkan Erdoğan burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret . Başkan Erdoğan, daha sonra cuma namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne geçti.