Başkan Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Başkan Erdoğan, daha sonra cuma namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne geçti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geçti.
Başkan Erdoğan burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret . Başkan Erdoğan, daha sonra cuma namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne geçti.