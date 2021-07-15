Son dakika: Gazi Meclis'te 15 Temmuz şehitleri anıldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesinin 5. yıl dönümü nedeniyle Gazi Meclis'e geldi. Başkan Erdoğan, burada askeri törenle karşılandı. Erdoğan, ilk bombanın atıldığı noktadaki anıta karanfil bıraktı. Meclis'te şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Erdoğan'ın protokole geçmesi ile 15 Temmuz Şehitlerini anma programı başladı. Anma töreninde TBMM Başkanı Şentop, "Bu darbe girişimi Türkiye'ye yönelik dış destekli bir işgal hareketidir" ifadelerini kullandı. "15 Temmuz'u gölgelemeye çalışanlar kanlarıyla destan yazan aziz şehitlerimize ihanet ediyor." diyen Başkan Erdoğan, "Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında (Meclis) görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır." mesajını verdi.
15 Temmuz Destanı'nın beşinci yılında milletin zaferini unutturmamak adına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programlar gerçekleştirildi. TBMM'deki törenlere Başkan Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve bakanlar katıldı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
15 Temmuz destanının 5. yıldönümünde gazi Meclisimizde sizlerle beraber olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Kahraman şehitlerimize allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum.
Özgürlüğüne, ezanına, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz şehitleri Bedir'den Çanakkale'ye, terörle mücadeleden yurtdışı operasyonlarımıza tüm bunlarla birlikte batıla karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir. Her kim bunu gölgelemeye çalışıyorsa ülkesine, milletine ihanet ediyor demektir. Bu ülkenin sahibi vatan aşıklarıdır. Bu ülkenin sahibi eve erzak almaya değil devletimize sahip çıkmaya geldik diyen Batuhan'lardır. Daha 15 yaşındayken şehadet şerbeti içen Halil İbrahim Yıldırım'dır. Bu ülkenin sahibi yüreklerinde imanla hainlere meydanları dar eden cesur kadınlardır.
KİMSE BU ŞANLI MÜCADELEYİ ÖNEMSİZLEŞTİREMEZ
Hiç kimsenin 15 Temmuz gecesi milletin verdiği şanlı mücadelyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. 15 Temmuz hakkın batıla, adaletin zulme galip gelmesinin adıdır. 15 Temmuz'daki direnişi ile milletimiz darbe direnişini püskürtmüştür. Türk milleti istiklalini korurken milletin vekilleri de bu yüce çatı altında demokrasiye sımsıkı sahip çıkmıştır. Engelleri aşarak TBMM'ye gelen herkese şahsınm, milletim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Tarih 15 Temmuz gecesi yaşanan gazi Meclisimizin çatısı altında sergilenen bu dayanışmayı da altın harflerle yazacaktır.
Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri kutlu emanete halel getirmemek en önemli görevimizdir. Özünde rekabet bulunan siyaseti ülkenin hayrına olan işlerde yarışmak olarak gördük. 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalıştık. Vatanımızın bekasından başka hiçbir hedef peşinde koşmadık.
2023'E YENİ TÜRKİYE'NİN VİZYONU İLE GİRMEK İSTİYORUZ
Siyasi partilerimiz, fikirlerimiz farklı olsa da hepimiz aynı vatanın insanalrıyız. Kökenlerimiz ayrı olsa da hepimiz binlerce yıllık ortak bir mazinin, ortak bir geleceğin sahipleriyiz. Türkiye, 84 milyonun tamamının ortak yurdudur. Son 1.5 yılda ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını millet olarak kaderimizin de aynı olduğunu göstermiştir. Bu salgın varlığımıza yönelik tehditleri ancak kenetlenme ile aşabileceğimizi gçöstermiştir. 2023'e eski Türkiye'nin alışkanlıkları ve kamburlarıyla değil yeni Türkiye'nin vizyonu ile girmek istiyoruz. 84 milyonun her bir ferdinin de bizimle aynı inancı paylaştığını düşünüyorum.
RİZE'DEKİ SEL FELAKETİ
Rize'de meydana gelen felaket sebebiyle birçok kardeşimiz rahmeti rahmana kavuştu. Kaybolanlar var. 3 bakanımız orada. Tüm görevliler arama tarama faaliyetlerini devam ettiriyorlar.
GAZİ MECLİS'TE İLK TÖREN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü programı kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Erdoğan, burada askeri törenle karşılandı.
Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte ilk bombalanan alandaki anıta karanfil bıraktı ve protokoldeki yerine geçti.
ŞEHİTLER İÇİN MECLİS'TE KUR'AN TİLAVETİ
Gazi Meclis'te 15 Temmuz Şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra tüm şehitler için dua edildi.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TÜRKİYE'NİN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI EN HAİN SALDIRILARDANDIR
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Gazi Meclis'teki programda açıklamalarda bulundu.
Mustafa Şentop'un açıklamaları şöyle:
15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en hain saldırılardandır. Aslında bu saldırı şaşırtıcı değildir. Geçmişte de ilk hedef Gazi Meclis olmuştur. Sergiledikleri bu vahşet ile 15 Temmuz'daki darbeciler kendilerinden önceki darbecilerden çok daha ileri gitmişlerdir.
O gece darbeci çeteye karşı dirayetle karşı duran, darbeci uçakları vurun emri veren o dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ı saygı ile selamlıyorum.
"TÜRKİYE'YE YÖNELİK BİR İŞGAL GİRİŞİMİYDİ"
FETÖ ile mücadeleyi zayıflatmak, hafifletmek Türkiye'ye suikast manası taşır. Şunu bir kez daha belirtelim ki, Türkiye kendi sorunlarını çözebilecek güce sahiptir. Siyaseten güçlenmek, icra mevkiine yükselmek için yabancı güçlere tabi olmak gafillere has bir davranıştır. Bu darbe girişimi Türkiye'ye yönelik dış güç destekli bir işgal girişimidir.
Basiretli liderliği ile ülkemizi o karanlıktan çıkaran liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'den yana tavır alan siyasi parti liderlerine şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimize gıpta ile, rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN 15 TEMMUZ PROGRAMI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Abidesine çiçek bırakıp saygı duruşunda bulunacak olan Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müzesi'nin açılışını yapacak.
Başkan Erdoğan, TBMM'deki 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenecek törene katılacak, daha sonra şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak. Başkan Erdoğan, 15 Temmuz'da saat 21.00'de Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.
DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ MÜZESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısına inşa edilen Şehitler Abidesi'ne bağlanacak olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müzesi'ndeki animasyon havuzunda darbe girişimi gecesindeki olaylar özel tekniklerle canlandırılacak.
Hologram, balmumu heykeller, ışık ve ses efektlerinin yoğun bir şekilde kullanıldığı müzede, ziyaretçiler 15 Temmuz gecesi yaşananlara tanıklık edecek.
Yedi ayrı salondan oluşan müzede ilk salonda darbe girişimi öncesi gelişmeler, Türkiye'deki darbeler, FETÖ'nün kumpasları anlatılacak.
Müzede karanlık bir koridorda kırmızı bir çizgiyle simgelenen Sonik Hat bölümünde ise, ses ve ışık efektleri eşliğinde ziyaretçiler tankın altından geçiş yapacak.
DESTANSI MÜCADELE ANLATILACAK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin destansı mücadelesini anacak ve anlatacak faaliyetler düzenleyecek.
Program ve faaliyetler, 15 Temmuz darbe girişimi ile FETÖ'nün tüm yönleriyle etkin şekilde anlatılması, milletin direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferine vurgu yapılması, şehitlerin ve gazilerin anılması, milli birlik duygusunun ve toplumsal hafızanın canlı tutulması ve yurtdışında 15 Temmuz ile ilgili farkındalık oluşturulması çerçevesinde planlandı.
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