2021 Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil hangi tarihte bitiyor? İşte takvim...
2021 Adli tatil ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yargı çalışanlarının belli tarih aralıklarında toplu olarak tatile çıktığı adli tatil süresi belirlendi. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda 'Adli tatil süresi' konulu başlıkta tarihler yer alıyor. İşte, 2021 Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil hangi tarihte bitiyor? İşte takvim...
2021 Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil hangi tarihte bitiyor? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yargı personellerinin izin süreci olarak bilinen adli tatil, her yıl olduğu gibi bu yıl da temmuz ayında başlayacak ve ağustos ayında sona erecek. Bu süreçte sadece belirli davalar görülüyor. İşte, 2021 Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil hangi tarihte bitiyor? İşte takvim...
ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.
ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR
Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:
a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.
(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.
(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.
MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.
f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
ğ) Çekişmesiz yargı işleri.
h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın
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