2021 Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil hangi tarihte bitiyor? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yargı personellerinin izin süreci olarak bilinen adli tatil, her yıl olduğu gibi bu yıl da temmuz ayında başlayacak ve ağustos ayında sona erecek. Bu süreçte sadece belirli davalar görülüyor. İşte, 2021 Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil hangi tarihte bitiyor? İşte takvim...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.