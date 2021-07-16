Son dakika: Türkiye Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti
Son dakika haberi... Türkiye, Yunanistan'ın Doğu Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünü ihlal eden eylemleri hakkında Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup göndererek şikayette bulundu.
Türkiye'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu imzasıyla, Genel Sekreter Antonio Guterres'e hitaben yazılan mektupta, "Bir kez daha dikkatinize getirmek isteriz ki Yunanistan, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılması konusunda ilgili anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemektedir." ifadesi kullanıldı.
Mektupta, aralarında Meis'in de bulunduğu söz konusu adaların Türkiye ana karasına yakınlığına vurgu yapılarak, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmalarında açıkça belirtilmesine rağmen Yunanistan tarafından silahlandırılmasının Türkiye'nin güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunun altı çizildi.
Ayrıca ihlaller yüzünden oluşabilecek tırmanmanın bölgede barış ve güvenliğe yansımalarının olacağına vurgu yapıldı.
Türkiye'nin Yunanistan'ın adalar üzerindeki ihlallerini diplomatik kanallar üzerinden defalarca dile getirdiğine işaret edilen mektupta, "Eğer Yunanistan, anlaşmalardaki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olursa, o anlaşmalardan kaynaklı egemenlik haklarını deniz yetki alanlarının belirlenmesi dahil öne süremez." ifadesine yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Borcu olanlara müjdeli haber geldi! O ödemelerle ilgili süre uzatıldı! Son dakika açıklandı...
- Bankalar taş kesildi! Faizler yerinde durmuyor! 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi ne kadar?
- Tarih belli oldu! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 lise tercih sonuçları nereden öğrenilecek?
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları 2021 açıklandı mı? Tarih belli oldu mu?
- 28. Dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu? 2021 yeni polis alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Bekçi alımı son gelişmeler: Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?
- Diyanet takvimi: Bayramın 1. günü ne zaman? 2021 Arefe günü ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler?
- Bayramda hangi otoyol ve köprüler ücretsiz olacak? Osmangazi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?
- KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS 2021 sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanır? Sınav giriş belgesi...
- 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları: 2021 YKS taban puan, üniversite kontenjanları ve sıralamalar
- AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu online mı olacak? İşte son dakika açıklaması...
- Ve son dakika duyuruldu! Ek ödeme müjdesi geldi! 3.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak...