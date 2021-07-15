Son dakika: Darbeci hainler gün yüzü göremeyecek!

Dönemin Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi ve öncesinde Hava Kuvvetleri Komutanı olan eski orgeneral Akın Öztürk, eski tümgeneraller Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Hakan Evrim, Ali Osman Gürcan, Erhan Caha, Mehmet Partigöç, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer'in aralarında bulunduğu 17 sanık, 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi. İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını hukuku uygun buldu. Davanın Yargıtay'daki temyiz incelemesi sürüyor.

Akıncı Üssü ise darbenin yönetildiği üs olması nedeniyle önemliydi. FETÖ'nün sivil imamları burada yakalandı. İlk derece yargılaması sonunda örgütün sözde sivil imamları Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve çok sayıda üst rütbeli subay "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanı'na suikast" ve "kasten öldürme" suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Bu davanın istinaf incelemesi devam ediyor.