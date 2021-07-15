AKINCI TİHA 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı! Gökyüzüne 15 yazarak hilal çizdi
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKINCI'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle gökyüzüne 15 yazarak hilal çizdiğini duyurdu. Bayraktar AKINCI TİHA geçen hafta gökyüzünde 25 saat 46 dakika kalarak rekor kırmıştı.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına gökyüzüne "15" yazıp, hilal çizdiğini duyurdu.
AKINCI SAHNEDE
Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar AKINCI S-1, Çanakkale Saros Körfezi'nde yaptığı eğitim uçuşunda 15 Temmuz anısına gökyüzüne 15 yazacak ve hilal çizecek. Tüm Şehit ve Gazilerimize rahmet ve saygıyla... #TürkiyeGeçilmez" ifadelerini kullandı.
İRTİFA REKORU KIRMIŞTI
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), geçen hafta gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak ve 25 saat 46 dakika havada kalarak, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı.
SAYGI UÇUŞUNU TAMAMLADI
Bayraktar AKINCI, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına yaptığı "Saygı Uçuşu"nu tamamladı.
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bayraktar AKINCI S-1 15 Temmuz Saygı Uçuşu'nu tamamladı! #TürkiyeGeçilmez" ifadelerine yer verildi. Bayraktar AKINCI S-1, Çanakkale Saros Körfezi'nde yaptığı uçuşta 15 Temmuz anısına gökyüzüne "15" yazdı ve hilal çizdi.
✈🐳🚀 1⃣5⃣🌙 #15Temmuz #TürkiyeGeçilmez 🇹🇷 https://t.co/wTVbLN4PqY— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 15, 2021
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