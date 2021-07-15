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15 Temmuz'un 5. yılında yurdun dört bir yanında selalar yükseldi

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Giriş Tarihi: 16.07.2021 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021
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15 Temmuz'un 5. yılında yurdun dört bir yanında selalar yükseldi

Son dakika haberi... 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılında şehitlerimiz ve gazilerimizin anısına yurdun dört bir yanında 90.000 camiden selalar yükseldi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

15 Temmuzun 5. yılında yurdun dört bir yanında selalar yükseldi 15 TEMMUZ'UN 5. YILINDA YURDUN DÖRT BİR YANINDA SELALAR YÜKSELDİ

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