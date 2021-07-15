Halk 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na akın etti

Darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde anıtı ziyaret etmek için Almanya'dan geldiğini belirten Melisa Öz , "Ben Almanya'da yaşıyorum. Buraya sadece senede bir kere gelme fırsatımız oluyor ama geldiğimizde de her defasında yıl dönümüne denk getirmeye çalışıyoruz. Anıtın ilk açılış zamanında da gelmiştim, çok duygulandım. Gurbette yaşamamıza rağmen biz de bu darbeden çok etkilendik. Almanya'da yaşadığımız halde kalbimiz hep Türkiye'de atıyor. Ömrümüzün yettiği yere kadar her sene şehitlerimizi anacağız" dedi.