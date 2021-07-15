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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Başkan Erdoğan'a "15 Temmuz" telefonu

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Giriş Tarihi: 15.07.2021 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Başkan Erdoğan'a 15 Temmuz telefonu

Son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Başkan Erdoğan’ı telefonla aradı. Aliyev, Türk halkının Erdoğan’ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde FETÖ’nün darbe girişiminin bertaraf edildiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı.

Aliyev, Türk halkının Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde FETÖ'nün darbe girişiminin bertaraf edildiğini belirtti.

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