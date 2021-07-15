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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Ağustos ayı askerlik yerleri açıklandı mı?

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Giriş Tarihi: 15.07.2021
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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Ağustos ayı askerlik yerleri açıklandı mı?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayına iki hafta kala gözler askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2021 Ağustos ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Ağustos ayı askerlik yerleri açıklandı mı?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Ağustos ayı askerlik yerleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda genç, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak olan ağustos ayı askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağı merak ediliyor.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Temmuz 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecekler. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları, e-Devlet üzerinden Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

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