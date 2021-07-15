Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Ağustos ayı askerlik yerleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda genç, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak olan ağustos ayı askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağı merak ediliyor.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Temmuz 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.