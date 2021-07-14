Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş uyardı! FETÖ'cüler için 'imam' ismi kullanılmasın

Prof. Dr. Erbaş, "İmam, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in en önemli vasıflarından biridir ve Onun dünyada yüz binlerce varisinin meslek ünvanıdır. İmam isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez. Tüm kardeşlerimi bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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