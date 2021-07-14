Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş uyardı! FETÖ'cüler için 'imam' ismi kullanılmasın
Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'imam' isminin FETÖ’nün temsilcileri için kullanılmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.
Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.
Prof. Dr. Erbaş, "İmam, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in en önemli vasıflarından biridir ve Onun dünyada yüz binlerce varisinin meslek ünvanıdır. İmam isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez. Tüm kardeşlerimi bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
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