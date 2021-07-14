Son dakika: İsmail Koncuk İYİ Parti'ye seslendi: HDP’li Pervin Buldan’ın sözlerini sineye mi çekeceksiniz?
Son dakika haberine göre eski İYİ Parti Milletvekili İsmail Koncuk, HDP'li Pervin Buldan'ın 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti ile ittifak yaptıklarına ilişkin itirafı sonrası partililere seslendi. Buldan'ın "Kimse bizden 31 Mart’taki desteği beklemesin" sözlerini hatırlatan Koncuk, "Bildiğinizi yapın! diyecek bir babayiğit çıkar mı? Sineye mi çekeceksiniz" sorularını yöneltti.
"BİZDEN 31 MART'TAKİ DESTEĞİ BEKLEMEYİN"
Gaziantep'te bir konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan, "31 Mart seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri kıymetliydi. Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin" demişti.
"SİNEYE Mİ ÇEKECEKSİNİZ?"
"İktidar olmak için her yolu mubah gören bir anlayış şu an İYİ Parti'yi yönetiyor" diyerek istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Buldan'ın bu sözlerinin ardından İYİ Partililere "Sineye mi çekeceksiniz?" diye seslendi.
"BİLDİĞİNİZİ YAPIN' DİYECEK ÇIKAR MI?"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koncuk, HDP'li Buldan'ın sözlerini paylaşarak "Bildiğinizi yapın!' diyecek bir babayiğit çıkar mı? Sineye mi çekerler?" dedi.
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