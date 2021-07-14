Son dakika: İsmail Koncuk İYİ Parti'ye seslendi: HDP’li Pervin Buldan’ın sözlerini sineye mi çekeceksiniz?

"SİNEYE Mİ ÇEKECEKSİNİZ?"

"İktidar olmak için her yolu mubah gören bir anlayış şu an İYİ Parti'yi yönetiyor" diyerek istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Buldan'ın bu sözlerinin ardından İYİ Partililere "Sineye mi çekeceksiniz?" diye seslendi.