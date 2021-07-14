CHP'li başkanın cenaze töreninde tokat gibi sözler: Yalan ve nankörlük...

Kdz. Ereğli Cumhuriyet Halk Partisi Eski İlçe Başkanı ve 1973-1980 yılları arasında Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyeliği yapan Bayram Gürkan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gürkan için bugün belediye binası önünde tören düzenlendi. Törene, Bayram Gürkan'ın kızları Bahar ve Esra Gürkan, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık, belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri, parti yetkilileri ve belediye çalışanları ile sevenleri katıldı. Bayram Gürkan'ın kızı Bahar Gürkan, tören düzenlendiği için teşekkür ederek; "Babam sevilen bir insandı. Ereğli'yi çok sevdi. Başkanımızı, partilileri çok sevdi. Ne mutlu ki bize böyle bir babaya sahibiz." dedi.

"PARTİ İÇERİSİNDEKİ SAYGISIZLIĞIN ÜST SEVİYEYE GELMESİNDEN SON DERECE RAHATSIZIM"

Bayram Gürkan'ın hayatından bilgiler veren Başkan Halil Posbıyık, "Kdz. Ereğli'ye böylesine hizmetleri olan beyefendi bir insanı Ereğli'de bıraktığı güzel izlenimlerle yolcu ediyoruz. Çok üzüntülüyüz, çok değerli bir arkadaşımızı, partiliyi kaybettik. Çok da mutluyuz bu kadar büyük bir sevgiyi arkada bıraktığı, iz bıraktığı için" diye konuştu. 1971 yılında okuldan mezun olduğunu ve CHP Gençlik Kollarında çalışmaya başladığını vurgulayan Başkan Posbıyık şunları söyledi: