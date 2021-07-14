14 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar

SON DAKİKA: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.07.2021 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021
ABONE OL
SON DAKİKA: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Kurban Bayramı öncesi Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. Çelik, Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır'a "evlat nöbeti" ziyareti ile ilgili, “Tarihi bir buluşma oldu. Yapılan vurgular son derece önemli.” dedi.

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Kurban Bayramı öncesi Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle;

BAŞKAN ERDOĞAN'IN "EVLAT NÖBETİ" ZİYARETİ

Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır'a "evlat nöbeti" ziyareti ile ilgili, "Tarihi bir buluşma oldu. Yapılan vurgular son derece önemli." dedi.

Çelik şöyle konuştu;

"Diyarbakır Anneleri'ne buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Cumhurbaşkanımızın kendileriyle buluştuğunda söylediği gibi onların acıları, bizim acıları.Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır ziyareti son derece olumlu geçti."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA