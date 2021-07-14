15 Temmuz'da sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz resmi tatilde eczaneler açılıyor mu?
15 Temmuz'da sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz Perşembe günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle anma törenleri ve demokrasi zaferi kutlamaları gerçekleşecek ve resmi tatil olduğundan birçok kurum ve kuruluş hizmetine ara verecek. Vatandaşlar resmi tatil olması nedeniyle sağlık ocağı ve eczanelerin çalışığ çalışmayacağını meral ediyor. İşte, 15 Temmuz'da sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz resmi tatilde eczaneler açılıyor mu?
15 Temmuz'da sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz resmi tatilde eczaneler açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eczanelerden gerek ilaç gerekse diğer medikal ihtiyaçlarını karşılaması gereken vatandaşlar 15 Temmuz'da bu işletmelerin hizmet verip vermediği konusu merak edilmeye başlandı. İşte, 15 Temmuz'da sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı?
15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI?
15 Temmuz'da eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.
15 TEMMUZ'DA HASTANELER, ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?
Hastane, eczane, sağlık ocakları ve aile hekimlikleri de 15 Temmuz 2021 Perşembe günü kapalı olacak. Hastanelerde bazı doktorlar nöbetçi olacakken, acil servisler hizmet edecek. Eczaneler ise nöbetçilik sistemiyle çalışacak. Nöbetçi eczaneler listesi de e-Devlet kapısı ve illerin eczacılar odaları birliklerinin sitelerinden öğrenilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Temmuz resimli anlamlı mesajlar ve görseller! En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri
- 15 Temmuz'da sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz resmi tatilde eczaneler açılıyor mu?
- 15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da EFT ve havale yapılıyor mu?
- Emekliye çifte müjde! Bayram öncesi yüzler gülecek! O tarih öne çekildi...
- Fiyatlar tavan yaptı, o yerinde saydı! Yaraya ilaç oldu! 200.000 TL altı SUV model araçlar...
- AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı: Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınav sonuçları belli oldu mu?
- Emekli derin nefes alacak! Ev almak isteyenlere piyango vurdu! Düşük faizli kredi veren bankaların listesi...
- Galatasaray-PSV Eindhoven maçı ne zaman? Galatasaray-PSV Eindhoven bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Bayram paraları ne zaman yatacak 2021? 500 TL bayram harçlığı yatacak mı, var mı?
- A101'den bayram ettiren kampanyalar! 15 Temmuz 2021 A101 Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Perşembe indirimleri...
- BİLSEM takvimi 2021: MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama! BİLSEM sınav sonucu itiraz ne zaman? Taban puanlar...
- Satış patlaması yaşandı tavana vurdu! İkinci el otomobilde dikkat çeken değişim! Volkswagen, Renault, Fiat, Hyundai...