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15 Temmuz'da sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz resmi tatilde eczaneler açılıyor mu?

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Giriş Tarihi: 14.07.2021
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15 Temmuz'da sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz resmi tatilde eczaneler açılıyor mu?

15 Temmuz'da sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz Perşembe günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle anma törenleri ve demokrasi zaferi kutlamaları gerçekleşecek ve resmi tatil olduğundan birçok kurum ve kuruluş hizmetine ara verecek. Vatandaşlar resmi tatil olması nedeniyle sağlık ocağı ve eczanelerin çalışığ çalışmayacağını meral ediyor. İşte, 15 Temmuz'da sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz resmi tatilde eczaneler açılıyor mu?

15 Temmuz'da sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz resmi tatilde eczaneler açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eczanelerden gerek ilaç gerekse diğer medikal ihtiyaçlarını karşılaması gereken vatandaşlar 15 Temmuz'da bu işletmelerin hizmet verip vermediği konusu merak edilmeye başlandı. İşte, 15 Temmuz'da sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı?

15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz'da eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

15 TEMMUZ'DA HASTANELER, ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Hastane, eczane, sağlık ocakları ve aile hekimlikleri de 15 Temmuz 2021 Perşembe günü kapalı olacak. Hastanelerde bazı doktorlar nöbetçi olacakken, acil servisler hizmet edecek. Eczaneler ise nöbetçilik sistemiyle çalışacak. Nöbetçi eczaneler listesi de e-Devlet kapısı ve illerin eczacılar odaları birliklerinin sitelerinden öğrenilecek.

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