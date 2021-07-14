15 Temmuz'da sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz resmi tatilde eczaneler açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eczanelerden gerek ilaç gerekse diğer medikal ihtiyaçlarını karşılaması gereken vatandaşlar 15 Temmuz'da bu işletmelerin hizmet verip vermediği konusu merak edilmeye başlandı. İşte, 15 Temmuz'da sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı?

15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz'da eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.