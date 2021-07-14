15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da EFT ve havale yapılıyor mu?

15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz'da bankalarda işlem yapmak isteyen kişiler Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde çalışma saatlerini merak ediyor. Bankaların yarın tatil olup olmayacağı sorgulanıyor. İşte, 15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı?

YARIN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI? 15 TEMMUZ PERŞEMBE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bankalar resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer aldığı için yarın yani 15 Temmuz 2021 Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bankalar kapalı olacaklar.