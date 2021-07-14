15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da EFT ve havale yapılıyor mu?
15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle perşembe günü resmi tatil olacak. Bankada işi olan vatandaşlar işlem yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İşte, 15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da EFT ve havale yapılıyor mu?
15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz'da bankalarda işlem yapmak isteyen kişiler Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde çalışma saatlerini merak ediyor. Bankaların yarın tatil olup olmayacağı sorgulanıyor. İşte, 15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı?
YARIN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI? 15 TEMMUZ PERŞEMBE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
Bankalar resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer aldığı için yarın yani 15 Temmuz 2021 Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bankalar kapalı olacaklar.
16 Temmuz 2021 Cuma günü ise banka şubelerinde yeniden işlem yapılabilecek.
Havale işlemi bankalar arası bir işlem olduğu için 15 Temmuz'da da gerçekleştirilebilecek. EFT ise bankalar arası işlem olduğu için mesai saatleri beklenecek. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz. Ancak FAST sisteminde de günlük limit bulunuyor.
FAST ÜST LİMİTİ NE KADAR?
Günlük FAST üst limiti geçtiğimiz günlerde 1000 TL'den 2000 TL'ye yükseltilmişti.
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- 15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da EFT ve havale yapılıyor mu?
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