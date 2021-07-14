Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz'dan sonra 176 büyük operasyona imza atıldığını açıkladı





'23 BİN 364 HAİN UZAKLAŞTIRILDI'



Bu mücadelenin demokrasi tarihinde önemli bir milat olduğunu ifade eden Akar, şunları söyledi:



"15 Temmuz 2016'dan bugün kadar 8 bin 415'i bakan onayı ile olmak üzere toplam 23 bin 364 hain Silahlı Kuvvetlerden uzaklaştırılmıştır. Yine 1384'ü bakan onayı ile olmak üzere 1997 emekli personelin de rütbeleri geri alınmıştır. 2 bin 125 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar açık ve nettir. Elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün halinde mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. İçimizden hainler temizlendikçe TSK çok daha güçlü şekilde, gerçek evlatlarının kahramanlık ve fedakarlığıyla kendilerine verilen bütün görevleri eksiksiz yerine getirmiş, getirmeye devam etmektedir."