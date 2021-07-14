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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İtalyan mevkidaşına "EURO 2020" kutlaması

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Giriş Tarihi: 14.07.2021 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İtalyan mevkidaşına EURO 2020 kutlaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşmesi öncesinde İtalya Milli Takımı’nın EURO 2020'de şampiyon olması dolayısıyla konuk bakanı pasta sürpriziyle tebrik etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, İtalyan mevkidaşı ile dün İstanbul'da bir araya gelmişti.

Bölgesel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Afganistan, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin ele alındığı belirtilen görüşmede bir de sürpriz yaşandı.

Görüşme öncesinde İtalya Savunma Bakanı Guerini için özel bir pasta hazırlatıldı.

İtalya Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) zafere ulaşması dolayısıyla hazırlatılan ve üzerinde İtalyanca "tebrikler" yazılı pastayı gören Guerini, Akar'a teşekkür ederek yapılan jestten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bakan Akar'ın da İtalya Milli Takımı'nın başarısından dolayı konuk bakanı kutladığı öğrenildi.

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