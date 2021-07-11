Avrupa'nın en büyüğü İtalya! İtalya penaltılarla İngiltere'yi yenerek EURO 2020 şampiyonu oldu
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) final maçında İtalya ile İngiltere kozlarını paylaştı. Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşma dünya genelinde nefesleri keserken 90 dakika 1-1'lik skorla sonuçlandı. Uzatmalara giden maçta yine gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti. Penaltılar sonrasında karşılaşmayı 4-3 kazanan İtalya EURO 2020 şampiyonu olarak tarihe geçti. Diğer yandan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Galatasaray'ın eski hocası olan İtalya teknik direktörü Roberto Mancini ise son penaltı atışının ardından gözyaşlarını tutamadı. İşte tarihi gecenin detayları...
EURO 2020 finalinde İngiltere'yi penaltı atışlarında 3-2 yenen İtalya, Avrupa Şampiyonu oldu.
Euro 2020 Final maçında İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Wembley Stadı'nda oynanan maçı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetti. Yardımcılığını ise Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yaptı.
İLK YARIDA ERKEN GOL
Final maçının ilk gol çok çabuk geldi. Henüz 2. dakikada sağ kanattan Kieran Trippier'ın yaptığı orta ile arka direkte buluşan Luke Shaw'ın gelişine düzgün vurarak ağları sarstı. Hızlı gelen golün ardından İtalya, baskılı oynayan taraf oldu. Bu baskı karşısında İngiltere'de ise oyuncular arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği de göründü. Devrenin son bölümlerinde ise İtalya'nın baskısı karşısında geri çekilen İngiltere iyi bir savunma ile rakibini püskürttü. Zaman zaman hızlı ataklar çıkaran İngiltere ise gole yaklaşsa da mücadelede ilk yarı 1-0 tamamlandı.
İKİNCİ YARIDA İTALYA'NIN GOLÜ GELDİ
48. dakikada kontratakla etkili olan İngiltere'de topla buluşan Raheem Sterling, İtalyan savunma oyuncuları Leonardo Bonucci ve Giorgio Chiellini ile girdiği ikili mücadele sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. Hollandalı hakem Kuipers, oyunun devam etmesi yönünde karar verdi.
50. dakikada ceza alanı çizgisine yakın bir noktadan frikik atışı kazanan İtalya'da Federico Chiesa'nın falsolu vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
62. dakikada ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Chiesa'nın çalımlarla İngiltere defansını geçmesinin ardından köşeye giden yerden sert şutunda, meşin yuvarlağı İngiltere kalecisi Jordan Pickford son anda çeldi.
67. dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kazanan İtalya'da Domenico Berardi'nin ortası sonrası oluşan karambolde Marco Verratti'nin kafa vuruşunda top, İngiltere kalecisi Pickford'un müdahalesiyle direkten döndü. Bonucci, önüne düşen meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 1-1'e getirdi. Avrupa Şampiyonası'nda 18. maçına çıkarak İtalya formasını turnuvada en çok giyen oyuncu olan Bonucci, 34 yaş 71 gün ile Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da kazandı.
74. dakikada İtalya'da Verratti'nin orta sahadan uzun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Berardi, düzgün bir vuruş yapamadı ve top üstten auta gitti.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve 1-1 sona eren final karşılamasında, uzatma bölümüne geçildi.
97. dakikada İngiltere'de Kalvin Phillips'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti ve uzatmaların ilk bölümü 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
107. dakikada kaleye yaklaşık 35 metre mesafeden serbest vuruş kazanan İtalya'da topun başına geçen Bernardeschi'nin sert şutunda, İngiltere kalecisi Pickford meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Kalan dakikalarda gol olmayınca, finalde penaltı atışlarına geçildi.
İtalya'da Berardi, Bonucci, Bernardeschi penaltı atışlarını golle değerlendirirken, Belotti ve Jorginho ise penaltıdan faydalanamadı. İngiltere'de Kane ile Maguire'ın penaltıları golle sonuçlanırken, Rashford, Sancho ve Saka penaltıdan faydalanamadı.Penaltılar sonunda İngiltere'yi 3-2 mağlup eden İtalya, kupanın sahibi oldu.
Bu sonuçla İtalya, 53 yıl aranın ardından turnuvada ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
MAÇIN DETAYLARI
Stat: Wembley
Hakemler: Björn Kuipers, Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (Hollanda)
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (Dk. 118 Florenzi), Barella (Dk. 54 Cristante), Jorginho, Verratti (Dk. 96 Locatelli), Chiesa (Dk. 86 Bernardeschi), Insigne (Dk. 91 Belotti), Immobile (Dk. 55 Berardi)
İngiltere: Pickford, Trippier (Dk. 70 Saka), Walker (Dk. 120 Sancho), Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice (Dk. 74 Henderson, Dk. 120 Rashford), Mount (Dk. 99 Grealish), Sterling, Kane
Gol: Dk. 2 Shaw (İngiltere), Dk. 67 Bonucci (İtalya)
Sarı kartlar: Dk. 47 Barella, Dk. 55 Bonucci, Dk. 84 Insigne, Dk. 90+6 Chiellini, Dk. 114 Jorginho (İtalya), Dk. 106 Maguire (İngiltere)
KUPAYA KAVUŞTULAR
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final mücadelesinde İngiltere'yi penaltılarda 3-2 geçen İtalya, maç sonu düzenlenen törenle kupasına kavuştu.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçı sonrası düzenlenen törende, 53 yıl aranın ardından tarihinde ikinci şampiyonluğuna ulaşan İtalya'nın oyuncu ve teknik ekibine kupa ile madalyalarını, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin takdim etti.
Kaptan Giorgio Chiellini'nin önderliğinde kupayı kaldıran İtalyan oyuncular, havai fişek gösterisinin de yapıldığı tören sırasında büyük sevinç yaşadı. Törende, turnuvada ilk kez finale kalma başarısı gösteren İngiltere'nin oyuncuları ve teknik ekibine de ikincilik madalyaları verildi.
Öte yandan, final maçında yaptığı kurtarışlarla öne çıkan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.
BİR TARAFTAR SAHAYA GİRDİ
İtalya-İngiltere maçında sahaya atlayan bir taraftar güvenlik güçleri tarafından güçlükle yakalanarak sahadan çıkarıldı.
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