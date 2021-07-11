Avrupa'nın en büyüğü İtalya! İtalya penaltılarla İngiltere'yi yenerek EURO 2020 şampiyonu oldu

İLK YARIDA ERKEN GOL

Final maçının ilk gol çok çabuk geldi. Henüz 2. dakikada sağ kanattan Kieran Trippier'ın yaptığı orta ile arka direkte buluşan Luke Shaw'ın gelişine düzgün vurarak ağları sarstı. Hızlı gelen golün ardından İtalya, baskılı oynayan taraf oldu. Bu baskı karşısında İngiltere'de ise oyuncular arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği de göründü. Devrenin son bölümlerinde ise İtalya'nın baskısı karşısında geri çekilen İngiltere iyi bir savunma ile rakibini püskürttü. Zaman zaman hızlı ataklar çıkaran İngiltere ise gole yaklaşsa da mücadelede ilk yarı 1-0 tamamlandı.



