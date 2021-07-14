Hayvanların korunmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM'de onaylanarak kanunlaşan Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Ev hayvanını terk edene idari para cezasından, çeşitli hayvanların üreten veya satanlara ilişkin verilecek cezalar ne kadar olacak? Hayvanlara zarar verenlere hapse girecek mi? Hayvanları koruma kanununda hangi maddeler yer alıyor?
Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.
HAYVANLAR KAYIT ALTINA ALINACAK
Kanuna göre, kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022'ye kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldıracak. Bu şekilde hayvanlarını kayıt altına almayanlara, hayvan başına 1200 lira ceza kesilecek.
Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını, tedavilerini sağlayacak ve hayvan hastanesi açabilecek.
HAYVANLARA CİNSEL SALDIRI SUÇ KAPSAMINA ALINDI
Mevcut halde kabahat niteliğinde olan hayvanlara işkence yapmak, acımasız ve zalimce muamelede bulunmak, hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak ve tecavüz etmek fiilleri suç kapsamına alındı.
HER TÜRLÜ TERK FİİLİ YASAKLANDI
Hayvan sahiplerinin sorumlulukları genişletilerek her türlü terk fiili yasaklandı.
Hayvanların daha iyi korunmasını temin etmek, hayvanlara karşı yapılan ihlallerle daha etkin mücadeleyi ve caydırıcılığı sağlamak için idari para cezaları artırıldı.
EV HAYVANINI TERK ETMENİN CEZASI NE KADAR?
Ev hayvanını terk edenlere hayvan başına 2 bin lira idari para cezası kesilecek.
Bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara 35 bin lira, yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara hayvan başına 4 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.
Hayvanların ticari amaçla film çekimi ve reklam için kullanılmasıyla ilgili hususları ihlal edenlere 5 bin lira para cezası verilecek.
Kurban kesimi sırasında uyulması gereken hususlara aykırı davrananlara hayvan başına 5 bin 250 lira idari para cezası uygulanacak.
6 AYDAN 10 YILA KADAR HAPİS CEZALARI GETİRİLDİ
Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası alacak.
Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, bir hayvan neslini yok eden kişi ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
Hayvanları dövüştüren kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası alacak; bu suç birden fazla hayvana karşı aynı anda işlenirse ceza yarı oranında artırılacak.
Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan ve tecavüz eden kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılacak.
Hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parkları yasaklandı, mevcut işletmelere tasfiye için 10 yıl süre tanındı.
11 BİN TL CEZA!
Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların Türkiye'ye girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin lira idari para cezası verilecek.
Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 bini aşan belediyeler 31 Aralık 2022, diğer belediyeler ise 31 Aralık 2024'e kadar hayvan bakımevlerini kuracak.
Ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulamayacak, ancak buralarda bakanlıkça izin verilen ev hayvanı üretim yerlerindeki kedi ve köpeklerin satışı yapılabilecek. Bu hüküm bir yıl sonra yürürlüğe girecek.
Kanunun diğer hükümleri ise bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
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