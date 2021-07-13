Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıl dönümünde Lefkoşa’da yeşil sahaya iniyor

RENKLİ ETKİNLİKLER

Okçular Vakfı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin (EVKAF) iş birliğiyle Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilecek festivalde; Kuzey Kıbrıslı genç tasarımcıların eserlerinden oluşan el sanatları çarşısı, spor turnuvaları, sanat atölyeleri, yaz sineması, okçuluk deneyimleme gibi renkli etkinlikler de olacak.