Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıl dönümünde Lefkoşa’da yeşil sahaya iniyor
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek olan Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali’ne katılacak. Etkinlik kapsamında bakanlar ve eski futbolculardan oluşan Şöhretler Karması ile 19 Temmuz’da maç yapacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü kapsamında düzenlenecek Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'nde bakanlar ve eski futbolculardan oluşan Şöhretler Karması ile 19 Temmuz'da sahaya çıkacak.
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN TAKTİK VERECEK
Acun Ilıcalı, Hamit Altıntop, Hakan Ünsal, Tuncay Şanlı, Nihat Kahveci gibi isimlerin yer alacağı maçta bir takımın teknik direktörü Başkan Erdoğan olacak.
ERSİN TATAR DA YER ALACAK
Karşılaşmada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yer alacak. Saat 20.53'te başlayacak maç öncesi Erdoğan, önemli mesajlar verecek.
RENKLİ ETKİNLİKLER
Okçular Vakfı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin (EVKAF) iş birliğiyle Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilecek festivalde; Kuzey Kıbrıslı genç tasarımcıların eserlerinden oluşan el sanatları çarşısı, spor turnuvaları, sanat atölyeleri, yaz sineması, okçuluk deneyimleme gibi renkli etkinlikler de olacak.
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