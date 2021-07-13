Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vergi ve kripto para düzenlemesi!

KRİPTO PARA ŞİRKETLERİNE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GELDİ

Ayrıca, "Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun"un uygulanmasında yükümlü sayılan bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri, tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımıyla uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar, spor kulüpleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının aralarında bulunduğu birçok farklı nitelikteki kuruluş da Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini bildirme zorunluluğu bulunacak.

Merkezi yurt dışında bulunan yükümlünün şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri GİB tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirecek.

Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükelleflerinin, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri gerekecek.