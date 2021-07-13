Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vergi ve kripto para düzenlemesi!
Vergi kaçakçılığına karşı sert önlemlerine devam eden Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto paralar üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliği bankalar, spor kulüpleri ve kripto para hizmet sağlayıcılarının da aralarında bulunduğu birçok farklı nitelikteki kuruluşu ilgilendiriyor.
Vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında mükelleflerin bildirimlerine ilişkin esaslar düzenlendi. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliği bankalar, spor kulüpleri ve kripto para hizmet sağlayıcılarının da aralarında bulunduğu birçok farklı nitelikteki kuruluşu ilgilendiriyor.
Bankalar, spor kulüpleri ve kripto para hizmet şirketlerini ilgilendiren önemli bir düzenleme gerçekleşti. Vergi kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı ve bildirimlerin usul ve esasları belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığının "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
GERÇEK KİŞİ VEYA KİŞİLERE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
Tebliğle "gerçek faydalanıcı" şeklinde tanımlanan tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri, nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişilere bildirim zorunluluğu getirildi.
TEMSİLCİ VERMEK ZORUNLU OLACAK
Buna göre, gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı 1 Ağustos 2021 itibarıyla faal olan kurumlar vergisi mükellefleri, kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye'de yönetim merkezi veya mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri vermek zorunda olacak.
KRİPTO PARA ŞİRKETLERİNE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GELDİ
Ayrıca, "Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun"un uygulanmasında yükümlü sayılan bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri, tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımıyla uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar, spor kulüpleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının aralarında bulunduğu birçok farklı nitelikteki kuruluş da Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini bildirme zorunluluğu bulunacak.
Merkezi yurt dışında bulunan yükümlünün şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri GİB tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirecek.
Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükelleflerinin, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri gerekecek.
HER YILIN AĞUSTOS AYINDA GİB'E BİLDİRİM ZORUNLU OLACAK
Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükelleflerle diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın ağustos ayı sonuna kadar GİB'e elektronik ortamda bildirmek zorunda olacak. Bildirime konu bilgilerde değişiklik olması halinde, değişiklikler bir ay içinde bildirilecek.
BİLGİLER 5 YIL SAKLANACAK
Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından, bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl muhafaza edilmesi gerekecek. Ayrıca bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu'nun ilgili ceza hükümleri uygulanacak.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak araştırma, inceleme ve uluslararası bilgi değişimiyle vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılacak araştırma ve incelemeler sonucunda neticesinde, mükellef ve diğer kişilerin gerçek faydalanıcı bilgisine ilişkin hatalı kayıtların bulunduğunun tespit edilmesi halinde, gerekli cezai işlemlerin ve sicil kayıtlarında gerekli değişikliklerin yapılabilmesi amacıyla GİB'e bilgi verilecek.
KRİTİK TARİH 31 AĞUSTOS 2021
Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dahil bütün mükelleflerle diğer kişilerin, en geç 31 Ağustos 2021'e kadar gerçek faydalanıcı bilgisini elektronik ortamda GİB'e bildirmesi gerekecek.
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