Son dakika: İstanbul merkezli 30 ilde 3. dalga 'silici' operasyonu: 68 gözaltı

Polis ekipleri, 15 Ocak ve 11 Temmuz tarihleri arasında akaryakıt istasyonlarının sahibi / ortağı oldukları belirlenen kişilerce, akaryakıt otomasyon sistemlerine müdahale edilmek suretiyle maddi değeri 305 milyon 972 bin 95 lira olan 55 milyon 14 bin 874 litre akaryakıt satışının silindiğini tespit etti.