Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

"ÇATLAK ARAYANLAR NAL TOPLAMAYA DEVAM EDECEK"

Bizim kulislerin ateşinde kaynatılan dedikodu aşına karnımız toktur. Karanlık lobilerin telkinlerine, menfaat guruplarının tekliflerine kapımız sürgülüdür. Cumhur İttifakı camdan yapılmış bir vazo değildir ki çatlasın. Biz kula kulluğu reddeden inanmış bir vicdana sahibiz, eğilmez başımızla teslim olmaz mizacımızla milletimizin hizmetkarıyız. Akıllarınca ittifakımızda çatlak arayanlar, her konuyu çarpıtanlar, bundan sonra da bu yollarda nal toplamaya devam edeceklerdir.