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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 13.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri.. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. 15 Temmuz hain darbe girişimine değinen MHP lideri Bahçeli ABD ve muhalefete FETÖ tepkisinde bulundu. FETÖ elebaşının Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, CHP ve İP'i de FETÖ ile birlikte olmakla eleştirdi.

Son dakika haberleri.. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;

MHP sahadadır, kafadadır, sorumluluğunun farkındadır. Biz, İstikbalimizin değil İstiklalimizin derdindeyiz. Halkın ve hakikatin yanındayız. Biz çıkarlarımızın değil ülkülerimizin peşindeyiz.

MHP, millete rağmen siyaset peşindedir. Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kampanyalara tamamen kulağımız tıkalıdır. Cumhur İttifakı dünden daha güçlü şekilde ayaktadır.Cumhur İttifakı Türk milletinin duruşudur.

Biz yalanın değil, hakikatin izindeyiz. Siyaseti hizmet yarışı yerine zillet yarışına döndürenler, bizi anlayamaz.

"ÇATLAK ARAYANLAR NAL TOPLAMAYA DEVAM EDECEK"

Bizim kulislerin ateşinde kaynatılan dedikodu aşına karnımız toktur. Karanlık lobilerin telkinlerine, menfaat guruplarının tekliflerine kapımız sürgülüdür. Cumhur İttifakı camdan yapılmış bir vazo değildir ki çatlasın. Biz kula kulluğu reddeden inanmış bir vicdana sahibiz, eğilmez başımızla teslim olmaz mizacımızla milletimizin hizmetkarıyız. Akıllarınca ittifakımızda çatlak arayanlar, her konuyu çarpıtanlar, bundan sonra da bu yollarda nal toplamaya devam edeceklerdir.

ABD'YE FETÖ ÇAĞRISI

ABD FETÖ terör örgütü başını Türkiye'ye iade etmelidir. İmralı canisi nasıl getirildiyse FETÖ elebaşı da aynı şekilde derdest edilip getirilmelidir. Fetöcü teröristler üçüncü bin yılda Asya'nın Hristiyanlaştırılmasına hizmetle görevlendirilmiş, kürdistanın doğumunu hızlandırmak için tembihlenmiş, insanlığımızın ve inancımızın silinemeyecek yüz karalarıdır.

MUHALETE 15 TEMMUZ GÖNDERMESİ

15 Temmuz fetö kalkışmasına karışan kim varsa bu hain teşebbüse kim ortak olmuşsa ismi, unvanı, mevki ne olursa olsun Türk askeri değildir, asla da olmamıştır. İçeridekiler gariban değil haindir. CHP ve İP FETÖ ile tek yumurta ikizi haline geldi.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Cumhur İttifakı için bizim kadro doldurduğumuzu söyleyen Kılıçdaroğlu iddialarıyla iligli bildiği varsa ve açıklamıyorsa namerdin ağababasıdır.

Detaylar gelecek...

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